Avelgem neemt zaterdag afscheid van Sandy LSI

02 januari 2020

13u13

Avelgem neemt op zaterdag 4 januari afscheid van Sandy Spiessens. De 40-jarige man kwam op 26 december om het leven bij een ongeluk op de E403 in Ardooie.

Sandy was samen met zijn vriendin Angeliki Bazia en tienerzoon Yoran (11) vanuit Avelgem op weg om zijn zoon naar zijn ex in Zwevezele te brengen. Hij reed op de E403 richting Brugge toen iets voorbij de oprit in Ardooie een vrouw met een Mercedes op het natte wegdek aan het slippen ging en zijn wagen aantikte. Daardoor ging ook Sandy aan het slippen, raakte van de weg af en tuimelde enkele meters naar beneden. Voor de veertiger kon geen hulp meer baten, zijn vriendin en zoon overleefden de klap. Naast Yoran laat hij ook nog zoon Jorben (16) achter.

De afscheidsdienst vindt zaterdagnamiddag plaats in de aula van uitvaartcentrum Vuylsteke op de Oudenaardsesteenweg in Avelgem. Tot dan kun je er nog elke dag van 14.30 tot 18.30 uur een laatste groet brengen.