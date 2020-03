Avelgem krijgt subsidie voor aanleg fietsstraten Pieterjan Neirynck

02 maart 2020

21u53 0 Avelgem Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) deelt subsidies uit om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verhogen. Avelgem krijgt 30.804,07 euro, wat overeenkomt met ongeveer de helft van de gedane investeringen.

Naast Avelgem krijgen ook nog negen andere Vlaamse gemeenten een subsidie van de minister, goed voor een totaalbedrag van 337 769,76 euro. De gemeenten kunnen die aanwenden om kruispunten te herinrichten of om voetpaden, fietssuggestiestroken, verkeersplateaus, ... aan te leggen. In Avelgem ging het om gedane investeringen uit 2019 voor de aanleg van fietsstraten in de Kerkhofstraat, Sint-Jansstraat, Leopoldstraat en Kasteelstraat. Ook werden enkele voetpaden breder gemaakt. Alles samen kostte dat 66.000 euro, maar nu keert een kleine helft van dat bedrag terug naar de gemeente. Burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) reageert opgetogen. “Ik ben zeer tevreden met dit nieuws. Verkeersveiligheid is één van de prioritaire beleidsdoelstellingen van onze partij. We hebben intussen zeven fietsstraten en de ambitie blijft om van Avelgem een veilige fietsgemeente te maken”, aldus de burgemeester.