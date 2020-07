Anzegem, Avelgem en Spiere-Helkijn zijn coronavrij Peter Lanssens

26 juli 2020

10u32 0 Avelgem Er waren in een periode van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 82 nieuwe coronabesmettingen in Zuid-West-Vlaanderen. Opmerkelijk: in drie landelijke gemeenten waren er in die periode geen positieve testen. Dat zijn Anzegem, Avelgem en Spiere-Helkijn. Toch zijn er ook daar verscherpte maatregelen, zoals het uitbreiden van de mondmaskerplicht in bepaalde buurten en straten.

Zijn voorlopig vrij van corona: Anzegem en deelgemeenten Vichte, Kaster, Tiegem, Gijzelbrechtegem en Ingooigem. Avelgem en deelgemeenten Waarmaarde, Kerkhove, Outrijve en Bossuit tellen ook geen besmettingen. Hetzelfde verhaal in de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn. Dat betekent niet dat de betrokken gemeenten toekijken zonder iets te doen. In Spiere-Helkijn moet iedereen een mondmasker bij zich hebben. In Avelgem kort burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) haar verlof in om de situatie op de voet te volgen. Lut Deseyn zou graag een mondmaskerplicht in de bebouwde kom van Avelgem en deelgemeenten invoeren. Maar dat mag voorlopig niet van de gouverneur van West-Vlaanderen en de gezondheidsinspecteur omdat Groot-Avelgem geen besmettingen telt. Toch zijn er maatregelen, na een burgemeestersbesluit.



“Iedereen moet vanaf de leeftijd van 12 jaar een mondmasker bij zich hebben op alle openbare plaatsen”, zegt Lut Deseyn in een videoboodschap. “Om te kunnen opzetten bij grote drukte. Een mondmasker dragen is altijd verplicht op het Zomerplein op het evenemententerrein, het recyclagepark, de Doornikse- en Oudenaardsesteenweg tussen het Sociaal Huis en de brandweerkazerne, de Kerkstraat, de Sint-Pietersstraat in Outrijve uitgezonderd het stuk tussen de Doorniksesteenweg en de Moerbeekstraat en de omgeving Pompgebouw Bossuit vanaf de Doorniksesteenweg tot aan de Schelde. Een mondmasker dragen is ook verplicht op alle publieke evenementen, in publieke gebouwen en op de markt. Er komen verscherpte controles in horecazaken, zowel naar uitbaters als bezoekers toe. De politie controleert ook op privéfeestjes met meer dan vijftien personen. Er mag in het Woonzorghuis Ter Meersch geen bezoek meer op de kamer gebracht worden, enkel in de cafetaria met maximum drie vaste bezoekers. Dit allemaal op afspraak. Volg alle maatregelen op. Niemand wil een tweede lockdown”, aldus Lut Deseyn. Een overzicht van de maatregelen in Avelgem: klik hier.

Ook in Anzegem zijn er een aantal verscherpte maatregelen, zoals het verplicht dragen van een mondmasker op openbaar domein. Een overzicht van de maatregelen in Anzegem: klik hier.