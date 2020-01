Animatoren promoten werking op fuif in jeugdhuis Krak Peter Lanssens

29 januari 2020

Het animatorenteam van de speelpleinwerking Avelgem houdt in samewerking met de dienst jeugd en cultuur op zaterdag 1 februari de fuif Color Fest in jeugdhuis Krak. De fuif zet de werking in de kijker. De organisatoren pakken vanaf 21 uur met kleurrijke animaties, drankjes en dj’s uit en bouwen samen met de stuurgroep van Krak een feestje. Iedereen vanaf 15 jaar is welkom, om zo misschien ook de speelpleinmicrobe te pakken te krijgen. Tickets kosten in voorverkoop 4 euro, gratis drankje inbegrepen. Info op de Facebookpagina: klik hier.