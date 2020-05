Amper paar maanden houder van rijbewijs, maar toch al gevlucht voor de politie VHS

26 mei 2020

11u23 6 Avelgem G., een twintiger uit Anzegem, mag van de politierechter acht dagen niet met de auto rijden na een verkeersinbreuk waarbij hij ook nog eens op de vlucht ging voor de politie.

De Anzegemnaar reed op 9 december vorig jaar in Avelgem een straat in waar eenrichtingsverkeer gold door wegenwerken. Een patrouille van de zone Mira merkte dat op. De inspecteurs reden prompt achter de Anzegemnaar aan en probeerden hem te doen stoppen. Maar in de plaats van te doen wat moest, gaf de twintiger plankgas. Zo ontstond een achtervolging waarbij hoge snelheden werden gehaald. Uiteindelijk kon de man toch door de politie aan de kant worden gezet, zonder dat er ongelukken gebeurden. Uit onderzoek bleek dat G., een jonge bestuurder met blanco strafblad, nog maar enkele maanden zijn rijbewijs had. De rechter gaf hem naast het rijverbod ook een boete van 240 euro. De man moet ook opnieuw slagen voor het theoretisch rijexamen, als hij op termijn weer de baan op wil.