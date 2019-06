Afbraak huis voor uitbreiding containerpark gestart Peter Lanssens

20 juni 2019

10u15 0 Avelgem Deze week is de afbraak van het huis in de Kortrijkstraat 15 gestart. Dat meldt schepen van Openbare Werken Tom Beunens (sp.a) op Facebook. De werken kondigen de vernieuwing van het afvalsorteerpark en de nieuwe site voor de technische dienst aan. De sloopwerken zijn tegen eind volgende week afgerond.

Het containerpark in de Kortrijkstraat blijft bestaan. De Raad van State verwees eerder de aanleg van een nieuw containerpark in de Balcaenstraat, aan de industriezone in de Nijverheidslaan, naar de prullenmand. 185 buurtbewoners hadden een bezwaarschrift ingediend, vooral omdat ze er voor extra verkeersdrukte vreesden. De intercommunale Leiedal maakte een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, om het huidige containerpark uit te bouwen. De gemeente kocht in dat kader het leegstaand pand in de Kortrijkstraat 15 voor 355.000 euro en laat het gebouw momenteel dus slopen.