Acht jaar na dood Justine (12) nemen ouders Sabrina en Wim intrek in nieuwe woning: “De kamer van onze dochter en haar spulletjes verhuizen mee. We kunnen haar niet achterlaten”

Avelgem

31 mei 2012. De datum staat in het geheugen gegrift van Sabrina Isebaert. Haar enige dochter Justine (12) verongelukte op weg naar school. “Ons leven bestaat uit twee delen”, vertelt Sabrina. “Een leven vóór Justines ongeluk en een leven na Justines ongeluk. Na al die jaren kunnen we opnieuw ‘genieten’, maar uitbundig gelukkig zijn, dat gáát niet meer.” In deel twee van het Fietsdossier West-Vlaanderen leest u een verhaal dat aantoont hoe belangrijk aandacht voor verkeersveiligheid écht is.