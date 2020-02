Aanvullende personenbelasting stijgt naar 7 procent in Avelgem Peter Lanssens

04 februari 2020

08u14 0 Avelgem Het tarief voor de aanvullende personenbelasting in Avelgem stijgt naar 7 procent in 2020. Dat is een stijging van 0,7 procentpunt in vergelijking met 2019, toen het tarief 6,3 procent was. Slechts 9 van de 300 gemeenten in Vlaanderen kiezen trouwens voor een hogere aanvullende personenbelasting.

Oppositiepartij CD&V vraagt zich af of de stijging met 10 procent nodig is. “Avelgem is een gezonde gemeente met bijna geen schulden, een goed gevulde spaarrekening voor komende projecten en een aanzienlijke bijkomende financiering door de Vlaamse regering”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Bram Van den Bunder op Facebook. “We zitten met 7 procent onder het gemiddelde in Vlaanderen”, reageert burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen). “De opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.259, red.) is aan de hoge kant. Maar gezien ons kadastraal inkomen lager ligt dan in bijvoorbeeld Anzegem en Deerlijk, is de uitkomst aan belastingen evenredig. Niettegenstaande ons ambitieus meerjarenplan, waarbij we heel wat wensen te investeren, willen we onze financiën op peil houden. De subsidies aan verenigingen zijn serieus omhoog getrokken, maar herverdeeld. Diverse premies worden straks aan allerlei initiatieven uitbetaald. Het glas is altijd halfvol of halfleeg. Het is maar hoe je de zaken bekijkt”, aldus Lut Deseyn in een reactie op Facebook.