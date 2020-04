Aanleg fietspaden op rotonde Kerkhove start volgende week Pieterjan Neirynck

23 april 2020

21u50 0 Avelgem Op maandag 27 april starten werken aan de rotonde in Kerkhove, bij Avelgem. Het gaat om de aanleg van vrijliggende fietspaden uit de voorrang. De werken duren zo’n drie maanden.

Momenteel zijn er al enkele voorbereidende werken aan de gang, zoals het maken van een doorsteek in die middenberm in de Brugstraat. Vanaf volgende week vatten de echte werken aan. Voor het verkeer op de as Kaster-Berchem verandert er in principe niks, behalve de komst van tijdelijke verkeerslichten. Zwaar verkeer van en naar Avelgem moet een omleiding via de Bevrijdingslaan, Bosstraat, Tiegemstraat en N36. Het gewone verkeer van en naar Avelgem volgt een omleiding via Rugge en Ruien-Berchem. Alle verkeer van en naar Petegem wordt afgeleid via de N8.