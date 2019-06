Aanleg dubbelrichtingsfietspad op vroegere spoorwegbedding gestart Peter Lanssens

04 juni 2019

15u27 4 Avelgem Aannemer Devagro is in opdracht van de provincie gestart met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad van drie meter breed. Dat gebeurt op de vroegere spoorwegbedding Trimaarzate.

Over een afstand van zo’n twee kilometer, tussen de Kouterlosstraat en het Stationsplein enerzijds en tussen de Doorniksesteenweg en een fietsersbrug over de Schelde anderzijds. Het Guldenspoorpad is in Avelgem tijdens de werken tot midden november afgesloten voor fietsers. Die moeten omrijden. Het omleidingsplan vind je hier. Alle werken samen kosten 1,75 miljoen euro en worden betaald door de provincie, de gemeente, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen. Het fietspad zal deel uitmaken van het Guldenspoorpad. Die drukgebruikte fietsverbinding verbindt Marke met Kortrijk en Zwevegem en loopt ook richting Avelgem verder.