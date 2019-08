706 handtekeningen tegen, maar rotonde

verdwijnt toch Want kruispunt met verkeerslichten is veiliger voor fietsers Peter Lanssens

19 augustus 2019

14u49 13 Avelgem Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen laat de rotonde van de Doorniksesteenweg (N353) met de Etienne Balcaenstraat en Pontstraat omvormen tot een kruispunt met verkeerslichten. De werken zijn deze week gestart. Er was protest, omdat sommige omwonenden files vrezen als het kruispunt er is. Er liep een petitie, met 706 (!) handtekeningen, maar AWV duwt door. “De huidige rotonde is onveilig voor fietsers”, zegt woordvoerster Veva Daniëls.

De initiatiefnemers van de petitie ‘red t’rondpunt van Avelgem!’ stelden voor om de rotonde aan de supermarkt Colruyt te verkleinen, zodat vrachtwagens makkelijker kunnen draaien om de Balcaenstraat richting de industriezone van Avelgem in te rijden. En om het fietspad zichtbaarder te maken. Maar bij AWV houden ze voet bij stuk. Er komt een kruispunt met verkeerslichten. De werken zijn gestart. “Er zijn zoveel mensen tegen en toch wordt er geen rekening gehouden met de bevolking”, zegt Wendy Busschaert van carwash Eco-Wash Systems.

Alle oversteekbewegingen voor fietsers en voetgangers worden conflictvrij. Uitgezonderd voor wie uit de richting van Bossuit en Outrijve komt. Veva Daniëls

Geen dodehoekongevallen

AWV legt in een mededeling uit waarom er een lichtengeregeld kruispunt komt: “Zo worden alle oversteekbewegingen voor fietsers en voetgangers conflictvrij, uitgezonderd voor wie uit de richting van Bossuit en Outrijve komt”, zegt Veva Daniëls. “Op termijn wordt ook deze richting conflictvrij. Maar dat kan pas wanneer we op het kruispunt vierkant groen kunnen installeren (het koninklijk besluit tot aanpassing van de wet is er binnenkort, red.). Vierkant groen houdt in dat alle fietsers en voetgangers uit alle verschillende richtingen telkens tegelijk groen licht krijgen om over te steken. Terwijl auto’s en vrachtwagens nog even moeten wachten. Het systeem vermijdt contact tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer en voorkomt dodehoekongevallen.”

Tot 22 november

Tot 6 september worden waterleidingen op en rond de huidige rotonde vernieuwd, door De Watergroep. Van 9 september tot 11 oktober volgt de eerste fase van de wegenwerken. Daarna is in een tweede fase De Watergroep weer aan zet, van 14 tot 18 oktober. Het kruispunt met verkeerslichten wordt afgewerkt van 21 oktober tot 22 november. De Etienne Balcaenstraat zal haakser op het nieuwe kruispunt aansluiten, om de zichtbaarheid te verbeteren. De landelijke Pontstraat krijgt eenrichtingsverkeer naar het kruispunt toe. De verderop gelegen Huttegemstraat krijgt in het kader daarvan eenrichtingsverkeer naar de Pontstraat.

Verkeershinder

De werken zullen wellicht heel wat verkeershinder met zich meebrengen. De omleidingen voor de eerste fase, tot 11 oktober, zijn als volgt: fietsers rijden om via de Vredestraat, het vrijliggend fietspad langs het bedrijf Balta en de Etienne Balcaenstraat. De Balcaenstraat blijft voor lokaal verkeer bereikbaar vanuit en richting Spiere-Helkijn. Wie naar het centrum van Avelgem moet, rijdt om via de Raaptorf- (eenrichting) en Kouterlosstraat. Wie vanuit het centrum van Avelgem richting Outrijve of Bossuit moet, rijdt om via de N8, Spichtestraat, Outrijvestraat en Heesterstraat. Zwaar verkeer van en naar de industriezone in Avelgem is enkel mogelijk via de as N353 (Spiere-Helkijn) en N50 (Kortrijk). Er is alternerend verkeer, door te werken met tijdelijke verkeerslichten aan de dwarsing van de Doorniksesteenweg en de Balcaenstraat. “Het is er nu al aanschuiven, het bewijs dat hier met verkeerslichten werken een slecht idee is”, merkt Wendy Busschaert nog op.