12 maanden met uitstel voor jongeman die kind op mond kust

13 november 2019

Een twintiger uit Avelgem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel voor verschillende feiten van aanranding van de eerbaarheid en voor openbare zedenschennis. In november vorig jaar lokte de beklaagde tijdens een activiteit op een school in Avelgem tot twee keer toe een kind naar de toiletten en kuste het op de mond. Toen één van de slachtoffers vertelde aan haar ouders wat er gebeurd was, werd er ingegrepen. De politie werd verwittigd en de beklaagde werd opgesloten in een toilet zodat hij niet zou kunnen vluchten. De man gaf toe dat hij zichzelf niet onder controle had. Een jaar eerder werd hij al eens betrapt aan een speelpleintje in Harelbeke, vlak bij de Chirolokalen. Een meisje van zeven jaar dat alleen aan het spelen was, zag hoe de beklaagde zijn broek op zijn enkels had en zijn geslachtsdeel ontbloot was. Een begeleidster van de Chiro belde de politie, maar toen kon de twintiger wel ontsnappen. De beklaagde liet zich na de feiten opnemen in het psychiatrisch centrum in Beernem, maar ook daar pleegde hij nieuwe feiten. Tijdens een rookpauze greep hij naar de borst van een fietsster. De man moet zich nu enkele jaren aan strenge voorwaarden houden en zich laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. Hij is ook vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag vijf jaar geen gezagfunctie uitoefenen tegenover minderjarigen.