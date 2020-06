‘Avelgem Zomert’ met Absynthe Minded, Flip Kowlier en Han Solo Pieterjan Neirynck

19 juni 2020

12u56 4 Avelgem In Avelgem heeft de gemeente een plan uitgewerkt om de inwoners een fijne zomer te bezorgen. Blikvanger wordt een evenemententerrein aan gemeentelijk centrum Spikkerelle, met optredens van onder andere Flip Kowlier en Absynthe Minded.

Hoewel de inhoud van het plan aan het einde van de maand nog goedgekeurd moet worden door de gemeenteraad, wil schepen van Toerisme Jules Lampole (Gemeentebelangen) al een tipje van de sluier oplichten. “Het is de bedoeling om de omgeving van de Spikkerelle om te toveren tot een klein evenemententerrein”, vertelt hij. De gemeente zal er een podiumwagen en extra toiletten neerpoten, zodat het verenigingsleven of de lokale horeca daar kleine activiteiten of optredens kan organiseren.“Uiteraard moet dat gebeuren met respect voor de coronaregels. Als je bijvoorbeeld een publiek van 200 mensen mag verwelkomen, dan zullen we daar nauwgezet op toezien”, zegt hij.

Aperitiefconcert

Er staan al verschillende evenementen op de planning. Zo zal Flip Kowlier de aftrap geven op vrijdag 3 juli. Er staat nog meer muziek op stapel met de plaatselijke muzikant Guy Vrancken, tijdens een gezellig aperitiefconcert op zaterdag 11 juli. Op donderdag 30 juli volgt een andere grote naam, wanneer de groep Absynthe Minded zal optreden. Ook al zeker is de komst van comedian Han Solo op vrijdag 21 augustus, op initiatief van jeugdhuis Krak. Het volledige aanbod kan je terugvinden op de website van de gemeente, waar je je ook kan inschrijven voor de activiteiten.