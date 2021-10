Auto rijdt feestzaal Roxy binnen: “Gelukkig waren dansende senioren net vertrokken”

Het ongeval gebeurde rond 19 uur. Een automobilist die uit de richting van het centrum van Nieuwkerken kwam, reed in een scherpe bocht ter hoogte van het station rechtdoor. Zijn wagen boorde zich dwars door de gevel van de feestzaal. Daarbij sneuvelde een stuk muur en een groot raam. De bestuurder raakte bij het ongeval lichtgewond. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Vermoedelijk was hij onder invloed van alcohol.

Dansende senioren

De brandweer van Sint-Niklaas kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. De ravage in de feestzaal is groot. Stukken steen en glas werden in het rond geslingerd. “Dit had veel erger kunnen aflopen”, reageert Jacqueline Daelman, zus van de zaakvoerder. “Iedere eerste donderdag van de maand organiseren we een ‘diner dansant’ met live muziek. Zo’n tachtigtal senioren waren hier aan het dansen. Amper een kwartier voor het ongeval waren pas de laatste bezoekers vertrokken. Ik zelf was nog maar vijf minuten weg. Enkel mijn neef Jonas was nog aanwezig. Hij was net de tafels aan het afruimen en heeft moeten springen voor zijn leven.”

Vrijdag al nieuw feest

Voor de uitbaters van het feestzalencomplex wordt het nog hard werken om alles op te kuisen. “Want vrijdag staan er al twee nieuwe feesten op het programma”, vervolgt Jacqueline. “Dit had op geen slechter moment kunnen gebeuren. De feestzalen zijn allemaal volgeboekt. Er is amper nog een gaatje in de agenda. Na corona wil iedereen immers feesten.” De brandweer maakte donderdagavond het gat in de gevel dicht met houten planken. “Maar door het ongeval is er ook heel wat schade aan tafels en stoelen. Alles moet morgen vervangen zijn. De feesten annuleren is alleszins geen optie”, klinkt het.

Niet eerste ongeval

Bij Feestzalen Roxy weten ze intussen wel al waar ze aan toe zijn. “Het is namelijk niet de eerste keer dat er zich een auto door de gevel boort. De kop van de zaak ligt vlak in een scherpe bocht. We kunnen het niet meer op één hand tellen hoeveel keer er al een auto tegenaan heeft gezeten. Het laatste zwaar verkeersongeval was elf jaar geleden. Toen was de ravage nog groter en zat de auto in de hal van de zaak. Er viel toen ook een zwaargewond slachtoffer. Misschien dat we toch maar eens moeten bekijken of we beter geen paaltjes laten plaatsen rond het gebouw.”

