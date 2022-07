Aster zorgt voor een viergeslacht

GELUWE/MENEN Eeuweling Roger Vanneste (102) overleden in WZC Ter Beke

In het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe is eeuweling Roger Vanneste (102) gestorven. Hij was de weduwnaar van Rachel Robbe die overleed in 2019. Eind april 2018 vierden ze hun zeventigste huwelijksverjaardag. Roger was afkomstig uit Menen en woonde met zijn echtgenote in het ouderlijk huis in de Leopoldstraat op de Barakken.

9:24