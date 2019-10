Zondag speelstraat in hartje Bassevelde Joeri Seymortier

10 oktober 2019

09u12 0 Assenede Op zondag 13 oktober wordt in Bassevelde een speelstraat georganiseerd.

De gemeentelijke jeugddienst van Assenede organiseert het speelfeest samen met de jeugdraad en KLJ Assenede. Afspraak van 14 tot 17 uur in de Rozemarijnstraat en in gemeenschapscentrum Bass’Cul, voor drie uur speelplezier. “Breng gerust je skateboard, voetbal, skeelers of step mee. Alle activiteiten zijn gratis”, klinkt het nog.

Info: www.assenede.be.