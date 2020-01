Zondag Lichtmis: en dan bakt ‘Orde van de Smoutpot’ pannenkoeken op Leuvense stoof Joeri Seymortier

27 januari 2020

10u53 0 Assenede Zondag 2 februari is het Lichtmis, en dan worden in Oosteeklo bij Assenede traditiegetrouw pannenkoeken gebakken.

De ‘Orde van de Smoutpot’ in Oosteeklo doet deze week boodschappen, om tegen zondag de lekkerste pannenkoeken te kunnen bakken. “Ieder vrouwtje hoe rijk of hoe arm, maakt met Lichtmis haar pannetje warm”, zegt Remi Van de Veire. “Een spreekwoord die de ‘Orde van de Smoutpot’ niet wil vergeten. Op zondag 2 februari gaan we ter gelegenheid van Lichtmis pannenkoeken bakken op de Leuvense stoof. Leuk om zo’n tradities in ere te houden. We gaan ons opstellen voor ’t Evenwicht. Vanaf 15 uur zullen de eerste pannenkoeken klaar zijn. Je kan daar genieten, of de pannenkoeken ook meenemen naar huis. Naast de pannenkoeken wordt ook het jenevertje ‘t Smouterken te koop aangeboden. Er worden pannenkoeken gebakken tot de deeg op is.”