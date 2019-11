Zijbermen Poeldijkstraat in Assenede worden hersteld Joeri Seymortier

27 november 2019

11u39 0 Assenede Deze week worden in Assenede de zijbermen in de Poeldijkstraat hersteld. Die zijn door het drukke (sluip)verkeer in de straat in slechte staat.

Door het afsluiten van de Westkade in Sas van Gent begin dit jaar, rijdt er een pak meer verkeer door de Poeldijkstraat. “Door het vele verkeer die de Poeldijkstraat de laatste maanden te slikken kreeg, liggen de zijbermen er erbarmelijk bij”, zegt schepen van Openbare Werken Alex Meulebroeck (SamenPlus). “Dat levert gevaarlijke verkeerssituaties op. Daarom gaven de gemeente Assenede en de Zwarte Sluispolder een aannemer de opdracht de zijbermen tijdelijk op te vullen en te verharden met een mengsel van steenslag en cement. Dit is een tijdelijke oplossing. Op lange termijn willen we de bermen definitief verharden.”

Tijdens de werken is er een plaatselijke omleiding van kracht. De werken moeten tegen eind deze week klaar zijn.