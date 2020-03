Zelfs juni blijkt onhaalbaar: jubileumeditie U13Cup Bassevelde jaar uitgesteld Joeri Seymortier

28 maart 2020

09u52 0 Assenede De befaamde U13Cup in Bassevelde zou plaatsvinden in het weekend van 5 juni, maar de organisatoren beslissen om het tornooi een jaar uit te stellen.

Een voetbaltornooi met spelertjes uit alle hoeken van Europa en zowat 10.000 bezoekers is in coronatijden onmogelijk. Dit jaar zou de U13Cup haar 25ste verjaardag vieren, en daar een jubileumfeest van maken. Maar dat feest wordt nu een jaar uitgesteld. Het weekend van 28, 29 en 30 mei 2021 wordt nu naar voor geschoven.

“In het belang van de spelers, onze vrijwilligers en onze 10.000 bezoekers konden we niet anders dan afgelasten”, zegt tornooidirecteur John De Pauw. “Heel wat voetbalacademies liggen al weken stil, daarnaast zegden ook al verschillende ploegen hun komst af. Ook voor ons als organisatie werd het een race tegen de klok. Vandaar dat we nu al de knoop doorgehakt hebben om onze 25ste verjaardag een jaartje uit te stellen. Momenteel zijn er belangrijkere zaken dan voetbal.”

Topaffiche

Het moest begin juni nochtans een onvergetelijk voetbalfeest worden. De organisatoren van de U13Cup spaarden kosten noch moeite om de absolute wereldtop van het internationale jeugdvoetbaltornooi in Bassevelde te krijgen. Dat resulteerde in een fantastische affiche met onder andere Juventus Turijn, Real Madrid, Borussia Dortmund en FC Porto als absolute blikvangers. Ook Celtic Glasgow zou voor de 24ste keer van de partij zijn. Het coronavirus besliste er helaas anders over.

Info: www.u13cup.be.

Meer over U13Cup

sport

sportdiscipline

Bassevelde

voetbal