Zanger Jason Bradley uit Aalter neemt carnavalskraker op voor Carnaval Assenede: “Klap es in je handen” Joeri Seymortier

21 februari 2020

09u10 0 Assenede Assenede is klaar voor het eerste carnavalsweekend, en doet dat met een eigen hit. ‘Klap es in je handen’ zal overal weerklinken.

Zanger Jason Bradley uit Aalter nam op vraag van Frank Van Kerckvoorde, voorzitter van de Werkgroep Carnaval Assenede, de carnavalskraker ‘Klap es in je handen’ op. “Klappen met die handen, stampen met die voeten, zwaaien met die armen en ga maar lekker los: dat wordt het motto de komende dagen in Assenede”, zegt Frank Van Kerckvoorde. “Jason Bradley waagde zich op onze vraag aan een carnavalshit. Het resultaat mag er wezen. Het is een echte meestamper geworden. Ik ben er zeker van dat het Asseneedse publiek de single zal smaken. Hij zit hoe dan ook nu al in onze vaste playlist.”

Schepen van feestelijkheden David Vercauteren (SamenPlus) is fan. “We verwachten Jason Bradley een van de komende dagen op ons carnaval. Zo kan hij zelf eens mee komen klappen en stampen”, klinkt het nog.