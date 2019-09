Willy en Anna uit Bassevelde vieren 65ste huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

06 september 2019

09u44 0 Assenede Willy De Bruyckere (86) en Anna Vervaet (86) uit Bassevelde bij Assenede, hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd.

Het briljanten koppel is afkomstig uit Balgerhoeke en Maldegem. Ze woonden in Elsene en een lange tijd in Zelzate, en wonen nu in de Assenedestraat in Bassevelde. De burgemeester van Assenede kwam langs met een medaille van de koning, en daar zijn de jubilarissen heel dankbaar voor. Samen met de kinderen werd geklonken op de 65 mooie huwelijksjaren. “Hopelijk mogen we er nog enkele gezonde jaren bij doen”, klonk het nog.