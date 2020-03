Wielerroem Oosteeklo roept op: “Hang een wit lint aan je fiets om te verbinden” Joeri Seymortier

30 maart 2020

10u26 0 Assenede Wielerroem uit Oosteeklo bij Assenede roept iedereen op om in deze coronatijden witte linten op te hangen, als teken van verbinding.

Tijdens de Omloop van de Slagvelden vorig jaar was het witte lint ook al het teken van verbintenis, toen om de vredesgedachte uit te dragen. Alle deelnemers hadden aan hun fiets een wit lintje bevestigd, en langsheen het parcours werden witte vlaggen uitgehangen. Deelnemer Patrick Verbeke stelt voor om deze gedachte verder uit te dragen in deze coronatijden. “Een idee dat wij als organisatie Wielerroem ten volle ondersteunen”, zegt Remi Van de Veire. “Wij roepen alle fietsers op om achteraan hun zadel een wit lint te hangen. Hiermee drukken de fietsers hun erkentelijkheid en dankbaarheid uit tegenover alle mensen die in de zorgsector werken en allen die zorgen voor de logistieke ondersteuning ervan. Aan onze haag in de Kerrestraat 4 in Oosteeklo hebben we een pak lintjes gehangen. Wie met de fiets passeert, mag daar eentje van nemen en aan het zadel binden.”

Wie wil mag een foto van jezelf met fiets en wit lintje doorsturen naar organisatie@wielerroem.com. Zij posten de foto dan op hun Facebookpagina.