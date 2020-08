Werkgroep carnaval Assenede duidelijk nadat Ninove 2021 al schrapt: “Alles doen om coronaproof carnaval te kunnen vieren” Joeri Seymortier

20 augustus 2020

16u15 1 Assenede Als het aan de werkgroep carnaval ligt, zal er in 2021 wel degelijk carnaval gevierd worden in Assenede.

Nu Ninove al beslist heeft om in 2021 geen carnaval te organiseren, steken heel wat carnavalsverenigingen de koppen bij mekaar. “We begrijpen dat carnaval er volgend jaar mogelijk anders zal uitzien, maar nu al afgelasten lijkt ons een brug te ver”, zegt schepen van Feestelijkheden David Vercauteren (SamenPlus). “Eind september beslissen we over de prinsenverkiezing die normaal in november wordt georganiseerd. Eind oktober willen we beslissen over de organisatie van onze populaire verlichte avondcarnavalsstoet. Die is voorzien voor de laatste zaterdag van de krokusvakantie. Als blijkt dat dat niet mogelijk zou zijn door corona, zijn we bereid flexibel te zijn en naar een andere datum te zoeken. De paasvakantie is dan een grote kanshebber. Dit betekent gewoon dat we nog creatiever zullen moeten zijn. Laat ons duidelijk zijn: carnaval is in Assenede een te grote traditie om nu al af te gelasten.”