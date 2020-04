Welzijnsschakels zoekt laptops voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Assenede Joeri Seymortier

10 april 2020

10u33 0 Assenede Welzijnsschakels en de gemeente Assenede lanceren samen een oproep naar bedrijven en zelfstandigen om afgeschreven, maar nog goed functionerende, laptops te schenken aan kinderen van kwetsbare gezinnen uit Assenede.

Nu de scholen dicht zijn vanwege de coronacrisis krijgen veel leerlingen online oefeningen en taken. “Maar niet lang alle kinderen in onze gemeente hebben een laptop ter beschikking”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Daarom lanceren we als gemeente samen met Welzijnsschakels een oproep naar bedrijven en zelfstandigen uit Assenede om hun afgeschreven, maar nog goed functionerende, laptops ter beschikking te stellen van deze kwetsbare groep. Alle toestellen worden vooraf helemaal leeg gemaakt door IT-experts voor ze in gebruik worden genomen.”

Info: 09/341.95.95.