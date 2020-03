Vrijwilligers gezocht om ‘hulpflyers’ te bedelen Anthony Statius

17 maart 2020

15u23 6 Assenede De gemeente Assenede is op zoek naar vrijwilligers die vandaag (dinsdag) willen helpen met het bedelen van de flyer ‘Assenede helpt’. Met deze flyer kunnen kwetsbare inwoners laten weten dat ze hulp nodig hebben in deze coronacrisis.

Samen met het burgercollectief ‘High Five! lanceert de gemeente Assenede een oproep naar vrijwilligers die willen helpen bij het bedelen van de flyer Assenede helpt. Wie kan of wil helpen, is welkom om dinsdag tussen 16 en 19 uur naar het gemeentehuis te komen om een pakket flyers af te halen met bijhorend overzicht van de te bussen straten.

De verdeling gebeurt bewust in open lucht. De gemeente vraagt om de principes van ‘social distancing’ in acht te nemen. Mensen die tot de risicogroep behoren en 65-plussers, worden gevraagd om thuis te blijven, ook wie fit en gezond is.

Meer over Assenede

samenleving