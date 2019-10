Vrije plaatsen in serviceflats De Aster in Oosteeklo Joeri Seymortier

03 oktober 2019

09u59 0 Assenede De serviceflats De Aster in de Koning Albertstraat in Oosteeklo bij Assenede zijn op zoek naar bewoners.

De serviceflats zijn bedoeld voor 65-plussers, die er al dan niet begeleid kunnen wonen. “Het grote voordeel van een serviceflat is dat je als 65-plusser de vrijheid behoudt om een eigen zelfstandig leven te leiden, maar toch beroep kan doen op begeleiding en eventuele extra ondersteuning”, zegt woonassistente Ann Buysse. “Dat kan met behulp van familieleden en vrienden, maar ook professionele verpleegkundige en huishoudelijke hulp behoren tot de mogelijkheden. Er is ook veel gelegenheid tot sociale contacten. Zo is er een dorpsrestaurant in het gebouw en je kan er regelmatig deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten.”

Elke woning beschikt over een inkomhal, woonkamer, kitchenette, een ruime slaapkamer en een aangepaste badkamer. Via een personenalarm kan men permanent een verpleegkundige bereiken.

Info: 09/341.72.76 of ann.buysse@assenede.be.