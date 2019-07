Vrijdag vindt afscheid van Nele Lestienne (42) plaats JDG

02 juli 2019

Het afscheid van Nele Lestienne (42), de geliefde horeca-onderneemster die vorige week overleed, vindt vrijdag om 11 uur plaats in crematorium Westlede in Lochristi. Lestienne, ex-uitbater van broodjeszaak Happie (Zelzate) en het pop-uprestaurant ‘Vlaamse klassiekers bij Nele’ (Assenede), werd dinsdag dood aangetroffen in het zwembad van haar gloednieuwe bed and breakfast in Frankrijk. Nele stond bekend als een goedlachse, creatieve en ondernemende vrouw. Wie haar persoonlijk wil groeten, kan dat deze week tussen 15 uur en 18.30 uur in het funerarium van Smet Uitvaart in Eeklo.