Vredesstoet trekt zondag door Oosteeklo Eenmalige stoet hoogtepunt van weekend lang Vredesfeesten Joeri Seymortier

28 augustus 2019

15u59 0 Assenede Het dorp Oosteeklo bij Assenede viert komend weekend de Vredesfeesten. Hoogtepunt wordt de Vredesstoet die zondag door de verkeersvrije dorpsstraten trekt. Het is precies honderd jaar geleden dat na de Eerste Wereldoorlog het vredesverdrag ondertekend werd in Versailles, en dat willen de Oosteeklonaren dit weekend uitgebreid vieren en herdenken.

De Vredesfeesten lopen van vrijdag tot zondag, maar de stoet die zondag om 15 uur door de straten trekt, wordt het absolute hoogtepunt. “Samen met de feestcommissie van Oosteeklo hebben we meer dan een jaar aan de voorbereiding van deze stoet gewerkt”, zegt Guido Van de Veire. “Het was van bij het begin de bedoeling om een unieke en eenmalige stoet te bouwen, met respect voor het verleden. We hebben de voorbije maanden zelf veel stoeten bezocht, om potentiële groepen te zoeken en te contacteren. Zondag zullen in onze Vredesstoet meer dan dertig groepen meestappen. Wat daar allemaal tussen zit? Dat gaat van een ganzenfanfare, over oude voertuigen, retrofietsen, reuzen, een drumband met xylofonen, koetsen, en een oude brandweerpomp. In onze stoet zijn er wel enkele oude voertuigen te zien, maar voor de rest is er geen gemotoriseerd vervoer te zien. Alle wagens worden door paarden getrokken, zoals het vroeger ook gebeurde. En zoals het ook vroeger het geval was, bestaat de laatste groep uit strontrapers. Want de stoet wordt netjes afgesloten worden.”

Omloop der Slagvelden

De Vredesfeesten starten al op vrijdag 30 augustus. Tussen 15 en 18 uur komen de renners van de ‘Omloop der Slagvelden’ weer toe in Oosteeklo. De karavaan komt in de loop van de namiddag binnen, en de renners zelf worden iets voor 18 uur feestelijk onthaald in het dorp. De voorbije twaalf dagen hebben ze meer dan 2.000 kilometer gefietst, langs een omloop die ook honderd jaar geleden al eens gereden werd.

Herdenking

De Vredesfeesten worden op verschillende locaties in het dorp gevierd. Op het dorp zelf staat een spiegeltent. Vrijdagavond komt Sam Gooris optreden aan Kasteel Torenhuyze. Zaterdag 31 augustus is er om 13.30 uur aan het oorlogsmonument een herdenking van alle oorlogsslachtoffers. Er is een optocht vanuit vier straten door verschillende deelnemers. Om 15.30 uur is er tractorenparade door het dorp. Zaterdagavond is er op vijf locaties in het dorp een groot volksfeest, met overal muziek uit een ander tijdperk.

Vuurwerk als afsluiter

Zondag 1 september is er vanaf 9 uur een kunst- en ambachtenmarkt, zijn er de hele dag optredens in het dorp, gaat de Vredesstoet om 15 uur uit en worden de Vredesfeesten ’s avonds afgesloten met een vuurwerk. Alle activiteiten zijn het hele weekend gratis toegang.

Info: https://vredesfeestenoosteeklo.wordpress.com.