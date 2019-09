Voltallige oppositie verlaat gemeenteraad Assenede Joeri Seymortier

27 september 2019

14u36 0 Assenede De gemeenteraad van Assenede is donderdagavond vroeger geëindigd dan gepland. De voltallige oppositie is opgestapt.

De gemeenteraadsleden van Anders en van Vlaams Belang zijn opgestapt tijdens de samenstelling voor de nieuwe Gecoro. Dat is de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, een adviesgroep waar je per vergadering 50 euro zitpenning krijgt. Volgens de oppositie schoof de meerderheid al hun ‘vriendjes’ naar voor, en werd niet gekozen voor de mensen met de meeste kennis van zaken. “De meerderheid zet er hun eigen mensen in met geen enkele kennis van ruimtelijke ordening”, zegt Trees Van Eykeren (Anders). “Die werden verkozen voor mensen met duidelijke expertise. Een politiek schouwspel van het laagste niveau en alweer een voorbeeld van de vriendjespolitiek in Assenede.”

“Ondanks ronkende verklaringen dat adviesorganen geen politieke praatbarakken mogen worden, speelt de meerderheid in dit geval platte politieke spelletjes”, zegt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang). “Zoiets is misschien normaal in de socialistisch-communistische dictatuur van Noord-Korea, maar is een regelrechte schande in een democratie. Een nieuw dieptepunt van de Asseneedse meerderheid”, klonk het nog.