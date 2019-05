Voetwegel tussen Vlasgaardstraat en Tereecken in Oosteeklo wordt aangepakt Joeri Seymortier

22 mei 2019

10u37 0 Assenede De voetwegel tussen de Vlasgaardstraat en Tereecken in Oosteeklo bij Assenede wordt aangepakt.

Op maandag 3 juni start aannemer Alonco met de heraanleg van de Tereeckse voetwegel in Oosteeklo. De werken zullen vijftig werkdagen duren. De wegel bevindt zich tussen de Vlasgaardstraat en Tereecken. Bedoeling is om de voetwegel fietsvriendelijk te maken. De werken zullen in twee fasen uitgevoerd worden. Eerst wordt het smalste deel van de wegel heraangelegd in steenslag. Het tweede deel van de weg, dat toegang biedt tot enkele landerijen, krijgt een betonnen ondergrond. De werken kosten 155.000 euro.