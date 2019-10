Vlaams Belang wil ondernemersloket in Assenede… maar dat is er al Joeri Seymortier

27 oktober 2019

08u43 2 Assenede Vlaams Belang Assenede pleit voor een ondernemersloket in Assenede. Maar dat blijkt binnen de gemeente al een tijdje te bestaan.

Stijn Van Hamme (Vlaams Belang) pleit voor een ondernemersloket. Dat is een loket in het gemeentehuis waar zelfstandigen en ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. “Een gemeente is pas bedrijfsvriendelijk wanneer het bestuur op een actieve manier mogelijke drempels voor ondernemers en toekomstig ondernemers tot een minimum beperkt. Een ondernemersloket is daarbij een ideale link tussen de lokale overheid en ondernemers”, zegt Van Hamme. “Zo besparen ondernemers en toekomstige ondernemers een pak tijd en kan er efficiënter gewerkt worden.”

Schepen David Vercauteren (SamenPlus) schrikt van de vraag, want Assenede heeft dit al. “We hebben op de gemeente een ambtenaar lokale economie, waar onze ondernemers altijd terecht kunnen”, zegt schepen Vercauteren. “Elke handelaar kan daar terecht tijdens de openingsuren van de dienst Vrije Tijd, of op afspraak. Volgend jaar gaan we nog een stap verder en willen we samen met de provincie en Veneco stappen zetten om ook een digitaal ondernemersloket verder uit te bouwen. Als gemeente willen wij onze ondernemers optimaal blijven ondersteunen”, klinkt het nog.