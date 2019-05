Vlaams Belang is grootste partij in Assenede (maar schepen David Vercauteren is stemmenkampioen) Joeri Seymortier

27 mei 2019

10u21 9 Assenede Het Vlaams Belang is ook in Assenede de grootste partij geworden. Open Vld en N-VA delen de tweede plaats.

Ook op het platteland breekt Vlaams Belang zwaar door. Zowel voor de Kamer als voor het Vlaams parlement, staat het Belang in Assenede helemaal bovenaan. Voor de Kamer staat N-VA op twee met 18,8 procent. Voor het Vlaams parlement staat Open Vld op twee met 19,8 procent van de stemmen. De deelname van schepen David Vercauteren aan de Vlaamse verkiezingen, is daar niet vreemd aan. “Ondanks de extreme uitersten die vooral aan kiezers wonnen, zijn we er als partij in Assenede toch op vooruit gegaan”, zegt David Vercauteren. “Ik kreeg 4.194 stemmen achter mijn naam. Als kleine vis voor mijn eerste keer Vlaams, is dat iets waar ik echt zeer blij mee ben.”

Voor de Vlaamse verkiezingen is David Vercauteren (Open Vld) in Assenede de stemmenkampioen, met 990 bolletjes. Joke Schauvliege (CD&V) staat in Assenede op twee met 720 voorkeurstemmen. Voor de verkiezingen van de Kamer wint Alexander De Croo (Open Vld) in Assenede, met daar 820 voorkeurstemmen.