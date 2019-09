Vijftigjarigen Assenede vieren samen verjaardag Joeri Seymortier

28 september 2019

Assenede De vijftigjarigen van Assenede hebben samen hun verjaardag gevierd.

De mannen en vrouwen die in 1969 geboren werden in Assenede, of hun schooljaren in Assenede doorgebracht hebben, verzamelden voor een reünie. Eerst werd de groep ontvangen op het gemeentehuis, waar de leden van het schepencollege voor een rondleiding zorgde. Nadien werd een glas gedronken en werd lekker gegeten. “Dit smaakt naar een volgend feest, ten laatste binnen tien jaar”, klonk het in de groep.