Vier dorpen Assenede willen bewoners in beweging krijgen Joeri Seymortier

08 oktober 2019

13u50 3 Assenede ‘Assnee Luept’ krijgt na twee succesvolle edities een opvolger, en dat wordt ‘Assnee Beweegt’.

Daar waar ‘Assnee Luept’ zich enkel focust op de loopsport, bundelt ‘Assnee Beweegt’ naast joggings ook wandel-, fiets- en andere beweegmomenten in de gemeente Assenede. ‘Asnee Luept’ bestond uit vier loopwedstrijden, maar de opvolger wordt veel meer. “Elke gemeente krijgt sowieso een jogging, een wandelevenement en een fietsevenement”, klinkt het bij de gemeentelijke sportdienst van Assenede. “Natuurlijk kunnen er altijd extra beweegmomenten toegevoegd worden. Momenteel sleutelen we volop aan het nieuwe concept. Bedoeling is om nog dit jaar te lanceren wat er volgend jaar allemaal te gebeuren staat op sportief vlak.”

Info: sport@assenede.be.