Verzetshelden Leonie, Emilie en Isidoor op pakkende manier herdacht

28 oktober 2019

14u11 0 Assenede Op het kerkhof van Boekhoute werden op vrijdag 25 oktober drie lokale verzetshelden herdacht. Isidoor Van Vlaenderen, Leonie Rammeloo en Emilie Schatteman vonden er honderd jaar geleden hun laatste rustplaats.

Naar aanleiding van het project ‘Onze Vergeten Helden’ van het War Heritage Institute (WHI) kregen Isidoor Van Vlaenderen, Leonie Rammeloo en Emilie Schatteman dankzij NSB Boekhoute, heemkundige kring De Twee Ambachten en de gemeente Assenede een pakkend eerbetoon op het kerkhof en een tijdelijke tentoonstelling in de kerk van Boekhoute.

Het drietal speelde een belangrijke rol in het verzet tegen de Duitse bezetter tijdens Wereldoorlog I. Isidoor Van Vlaenderen was jachtwachter en woonde op het Meuleken in Boekhoute. Hij was lid van de befaamde spionagedienst D.P. van Basseveldenaar Kamiel De Pauw. Hij leverde spionagerapporten af aan de grens, waar hij ze overhandigde aan ‘passeurs’. Daarnaast smokkelde hij ook vluchtelingen over de grens. Op 7 april 1917 liep Isidoor tegen de lamp en moest hij naar de gevangenis en op 12 september 1917 werd hij geëxecuteerd. µ

Naast hem op de executiebaan stonden twee dorpsgenoten: Leonie Rammeloo en haar vriendin Emilie Schatteman. Ook zij zaten in het verzet. Het huis van Leonie stond pal op de grens en daarom konden Leonie, Emilie en haar zus Emma makkelijk brieven over de grens smokkelen. In september 1915 begonnen hun activiteiten. Tot drie keer per week gingen zij ieder om beurt naar het dorp om geheime documenten op te halen. Thuis werd het papier dan aan een steen gebonden om zo over de grens te werpen. Op 9 april 1917 werden zowel Leonie als Emilie aangehouden.

Opdat hun verhaal nooit zou vergeten worden, vond op vrijdag 25 oktober een eerbetoon plaats op het kerkhof van Boekhoute. In de Heilig Kruiskerk van Boekhoute werd een tijdelijk tentoonstelling opgebouwd rond de drie Boekhoutse verzetshelden.