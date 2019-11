Veilige fietsdoorsteek tussen Menneken en dorp Bassevelde Joeri Seymortier

01 november 2019

10u02 0 Assenede De gemeente Assenede gaat een nieuw fietspad aanleggen in Bassevelde, om een veilige fietsverbinding te realiseren naar het dorp.

De gemeenteraad van Assenede keurde de aankoop van een stuk grond goed, in het Menneken in Bassevelde. De gemeente betaalt 22.500 euro voor de aankoop. Nu het stuk grond in bezit is, kan een fietspad aangelegd worden tussen het Menneken en de Sint-Sebastiaanstraat en Stekelaarstraat in Bassevelde. “Zo komt er een veilige verbinding tussen de wijk en het dorp”, klinkt het.