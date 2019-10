Veilig naar school fietsen? Assenede op zoek naar gevaarlijke knelpunten Joeri Seymortier

09 oktober 2019

09u04 0 Assenede De gemeente Assenede werkt samen met de scholen van de gemeente aan een schoolroutekaart. Daar staan de veiligste routes op om naar school te fietsen.

Om de veilige schoolroutes te bepalen, moeten in eerste plaats ook de gevaarlijke knelpunten gekend zijn. De gemeente gaat voor het zogenaamde Route2School-project dan ook op zoek naar zoveel mogelijk gegevens. Die worden tussen 14 oktober en 24 november verzameld. “Met dit project willen we een grondige analyse maken van de verkeersveiligheid op schoolroutes, en het verplaatsingsgedrag van leerlingen”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Hiervoor roepen we in de eerste plaats de hulp in van de leerlingen zelf, maar ook ouders, leerkrachten en politie worden betrokken. Iedereen krijgt de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden. Vergeet zeker geen foto’s mee op te laden. Die zijn enorm nodig om de juiste interpretatie en analyse van het knelpunt te maken. Burgers krijgen ook de kans mee na te denken over oplossingen. We willen samen iedereen jullie op zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van leerlingen te verbeteren.”

Meer info over het project vind je op www.route2school.be. Eenmaal op de website moet je eerst registreren. Je vult je e-mailadres in, geeft de naam van je school op en de gemeente waarvoor je aanmeldt.