Vandalen vernielen pas aangelegde snelheidsremmer Braakmanstraat Joeri Seymortier

10 juli 2019

10u21 0 Assenede De snelheidsremmer die aangelegd werd in de Braakmanstraat in Boekhoute bij Assenede is vernield door vandalen.

In de Braakmanstraat werd deze week, op vraag van de provincie Oost-Vlaanderen, een snelheidsremmer aangelegd. Die is bedoeld om het verkeer trager te doen rijden, om de schapen van het begrazingsproject te beschermen. “Tot onze grote verbazing moeten we nu al vaststellen dat vandalen erin geslaagd zijn de verkeersremmer al voor de helft te vernielen”, zucht burgemeester Philippe De Coninck. “We hebben klacht ingediend tegen onbekenden. Wij gaan de verkeersremmer terugplaatsen, en verder werken aan een verkeersveilige gemeente.”

In de Braakmanstraat loopt al heel wat jaren een begrazingsproject waarbij schapen de dijken begrazen. In 2014 lieten maar liefst 14 schapen er het leven bij een aanrijding met vluchtmisdrijf, ook in de jaren nadien waren er aanrijdingen. Om de schapen te beschermen werd daarom beslist dit jaar een extra snelheidsremmer aan te leggen in de Braakmanstraat.