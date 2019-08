Vandalen vernielen (opnieuw) boompjes langs oude spoorwegbedding Bassevelde Joeri Seymortier

28 augustus 2019

07u51 0 Assenede Vandalen hebben opnieuw een aantal jongen bomen vernield langs de oude spoorwegbedding in Bassevelde. De gemeente Assenede dient klacht in.

De boompjes werden vorig jaar aangeplant door leerlingen van de plaatselijke basisscholen. “Tot onze grote teleurstelling werden de bomen kort na de aanplant opzettelijk beschadigd”, zegt schepen van Milieu Hilde Baetslé (SamenPlus). “We dienden met het gemeentebestuur onmiddellijk klacht in bij de politie. Deze winter heeft de gemeente de beschadigde bomen opnieuw laten aanplanten. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat de bomen opnieuw beschadigd werden. Van verschillende bomen werden de takken of de stam afgebroken. De gemeente wil het hier niet bij laten en dient opnieuw klacht in tegen onbekenden bij de politie. Bovendien zijn we van plan om voor elke boom die beschadigd werd, twee bomen terug aan te planten. Dit soort asociaal gedrag kan niet door de beugel”, zegt schepen Baetslé nog.