Vandalen vernielen landbouwsluis aan Clarapolderweg: gemeente Assenede dient klacht in Joeri Seymortier

06 april 2020

15u06 0 Assenede Vandalen hebben afgelopen weekend de landbouwsluis aan de Clarapolderweg in Assenede vernield.

De gemeente Assenede dient klacht in tegen onbekenden. “In de strijd tegen het coronavirus gelden momenteel verscherpte maatregelen aan de landsgrenzen tussen de gemeente Assenede en de gemeente Terneuzen”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Om deze te handhaven werden op drie locaties landbouwsluizen aangelegd: de Clarapolderweg, de Verdronken polderweg en Oude Molenstraat. Blijkbaar ziet niet iedereen daar het nut van in. Afgelopen weekend hebben onbekenden de landbouwsluis aan de Clarapolderweg volledig vernield. Een trieste zaak en een blijk van bijzonder weinig burgerzin en respect voor de inspanningen van de gemeente en haar personeel in strijd tegen het coronavirus. We blijven evenwel niet bij de pakken zitten en gaan de sluis onmiddellijk herstellen. Bovendien wordt klacht ingediend bij de politie tegen onbekenden.”