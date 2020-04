Vanaf 14 april: ook steenpuin en houtafval welkom in recyclagepark Assenede Joeri Seymortier

09 april 2020

09u21 0 Assenede Vanaf komende dinsdag 14 april kan je in Assenede ook met zuiver steenpuin en houtafval terecht op het recyclagepark.

Vandaag is het recyclagepark in Assenede enkel open voor groenafval. Er wordt enkel op afspraak gewerkt. “Het recyclagepark in de Hendekenstraat heropende afgelopen dinsdag de deuren, enkel op afspraak en enkel voor groenafval”, zegt schepen van Milieu Hilde Baetslé (SamenPlus). “Na een evaluatie van de eerste week werd nu beslist om ook zuiver steenpuin en houtafval toe te laten op het park. Er mag wel maar één fractie per aanrijbeurt afgeleverd worden. Aan de toegangspoort is een gemeenschapswacht aanwezig die alle toegangsbewijzen en ladingen controleert.”

Wie naar het recyclagepark wil komen, moet nog altijd eerst een afspraak maken. Op basis van de beschikbaarheid worden slechts acht afspraken per half uur ingepland. Daarnaast geldt een maximum van drie kubieke meter afval per bezoek. Er wordt slechts één persoon per voertuig toegelaten op het recyclagepark. Kinderen worden gezien de uitzonderlijke omstandigheden niet toegelaten op het park.

Wie een afspraak wil maken, belt naar 09/341.95.95.