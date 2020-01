Uitslaande brand vernielt woning Cedric Matthys

25 januari 2020

00u30 2 Assenede Door een uitslaande brand in de Molenbosstraat in Assenede is vrijdagavond een woning grotendeels uitgebrand. De brandweer ontving rond 21.50 een oproep. Niemand raakte gewond.

“Toen we aankwamen op de brand sloegen de vlammen al door het dak”, legt brandweerkapitein Kurt De Cock uit. “Het achterste deel van de woning is volledig vernield. Een vrouw en twee kleine kinderen konden het huis tijdig ontvluchten. Ze werden afgevoerd naar het ziekenhuis ter controle. Hoe de brand ontstond, wist de vrouw zelf niet.” De gemeente brengt het gezin vanavond tijdelijk onder in een hotel. Er waren geen noodwoningen voor handen.