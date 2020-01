Uitslaande brand vernielt woning: “Voor 10.000 euro aan Lego in vlammen op” Cedric Matthys

26 januari 2020

14u43 5 Assenede Een uitslaande brand heeft vrijdagavond een woning in de Molenbosstraat in Assenede grotendeels verwoest. Niemand raakte gewond, maar het gezin moet op zoek naar een nieuw onderkomen. De brandweer bluste tot zaterdagochtend acht uur na.

Hans Thienpont is er het hart van in. Zijn woning in de Molenbosstraat in Assenede is vrijdagavond uitgebrand. “We zijn alles kwijt”, zegt de getroffen man. “Onze kleren, onze inboedel en mijn Lego-verzameling: allemaal in rook opgegaan. Door de jaren heen spaarde ik een Lego-collectie op die minstens 10.000 euro waard was. Ik bouw bestaande gebouwen na en maak hier plannen voor. Die ben ik nu kwijt. Ik ging net met mijn zoontje van bijna twee aan het station van Portland (een stad in de V.S., red.) beginnen. Al dat materiaal is nu verdwenen.”

Alina Dzhintsanova, de echtgenote van Thienpont, kon nog wat kleren recupereren. Hans Thienpont en de kinderen hebben zelfs dat niet meer. De 48-jarige man loopt nog steeds in zijn werkkleren rond als we zaterdagavond langskomen. “Straks ga ik naar mijn werk om me te omkleden”, zegt hij. “Voorlopig bracht de verzekeringsmaatschappij ons onder in een hotel in Sint-Niklaas.” (lees verder onder de foto)

Ontplofte tl-lamp

De brand ontstond in de garage. Dzhintsanova hoorde plots een luide knal. “Volgens de brandweer ontplofte er een tl-lamp door een kortsluiting”, legt de 38-jarige vrouw uit. “Toen ik naar de garage liep, stond er al een kast in brand en ook de zadels van onze fietsen vatten vuur. Ik heb nog geprobeerd om te blussen, maar dat bleek onmogelijk. In paniek belde ik naar mijn man.” Thienpont draaide op dat moment een avondshift. Hij lichtte onmiddellijk de brandweer in.

“Rond 21.50 uur ontvingen we de eerste oproep”, zegt brandweerkapitein Kurt De Cock. “Meteen rukten we uit met wagens vanuit de posten Assenede en Zelzate. Toen we aankwamen op de brand sloegen de vlammen al door het dak. Het achterste deel van de woning is volledig vernield. Het huis is onbewoonbaar, want ook de delen die we konden redden zijn aangetast door rook- en waterschade.” De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar bluste nog na tot zaterdagochtend acht uur. De brand bleef lang smeulen. (lees verder onder de foto)

Afgevoerd ter controle

Hoewel het vuur hevig woedde, raakte niemand gewond. De vrouw en haar twee kinderen konden tijdig het huis ontvluchten. Zij werden alle drie afgevoerd naar het ziekenhuis ter controle, maar konden algauw beschikken. “Mocht de brand een uurtje later uitgebroken zijn”, vertelt Thienpont, “dan lag mijn gezin waarschijnlijk al te slapen. Ik mag er niet aan denken dat er iets met hun zou gebeurd zijn.”

Ondanks de enorme tegenslag had het gezin toch nog geluk. Alinas oudste dochter deed op het moment van de brand vakantiejob bij Volvo Cars en ook de twee kinderen uit Thienponts vorig huwelijk waren toevallig niet thuis. “Om de twee weken zijn ze een weekendje bij de mama”, zegt hij. “Dat was nu het geval. Ze zijn al hun kleren kwijt want hun kamers liggen vlak naast de garage. Niet fijn voor kinderen van die leeftijd. Mijn dochter Naia is 16 jaar en mijn zoon Mike 15 jaar. We moeten alles opnieuw kopen.” (lees verder onder de foto)

Noodwoning

Vanaf maandag trekt het gezin in bij de zus van Thienpont. De gemeente Assenede zoekt momenteel een noodwoning, maar ook de man hoopt snel een nieuw huis te vinden. “We huurden de woning in de Molenbosstraat”, zegt hij. “Voor onze huurbaas, een heel vriendelijke man, vind ik het vreselijk. Hij is intussen al wat ouder en kwam met zijn fiets helemaal van Ertvelde tot hier om de schade op te meten. Dit was het huis waar hij zijn kinderen grootbracht. Ik voel mee mee met de man. Ook voor hem is het een drama.”