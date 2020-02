U13Cup Bassevelde viert 25ste verjaardag: op zoek naar foto’s uit oude doos Joeri Seymortier

11 februari 2020

08u57 0 Assenede De U13Cup van Bassevelde viert in juni haar 25ste verjaardag. De organisatoren gaan dat vieren, en zijn op zoek naar foto’s uit de oude doos.

Voor een boek over deze verjaardag zijn de organisatoren op zoek naar fotomateriaal, vooral van de eerste jaren toen er nog geen digitale toestellen waren. Heb je dergelijke foto’s en staan daar bekende voetballers of prominenten op of zijn het gewoon leuke of opvallende beelden? Neem dan contact op met Herman De Groote via admin@u13cup.be. Wie weet wordt uw foto, met naamsvermelding, opgenomen in het jubileumboek.

Goede reputatie

De U13Cup bouwde in de afgelopen 25 jaar een reputatie op tot ver buiten de landsgrenzen. Het tornooi is hofleverancier voor de Rode Duivels. Zo speelde driekwart van de huidige selectie hun eerste grote internationale matchen op het toneel van de U13CUP. De jubileumeditie belooft sportief vuurwerk. Naast de U13Cup-selectie, komen ook KAA Gent, Zulte Waregem, KRC Genk, Club Brugge en RSC Anderlecht komen ook PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, BVB 09 Dortmund, Celtic FC, Juventus Turijn, FC Porto, FC KIA Teheran en Real Madrid met hun beste jeugdspelers naar Bassevelde afgezakt.

De U13Cup wordt gespeeld op 5, 6 en 7 juni.

