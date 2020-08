Twee vrachtwagenbestuurders overgebracht naar ziekenhuis na aanrijding Cedric Matthys

14u20 0 Assenede Op de kruising van de E34 met Oosthoek in Oosteeklo zijn woensdagmiddag twee vrachtwagens op elkaar ingereden. Beide voertuigen waren onderweg in de richting van Knokke toen het ongeluk zich voordeed.

“De bestuurders, beiden Duitsers, zijn overgebracht naar het ziekenhuis”, laat Yves Tuytschaever, commissaris van de politiezone Assenede-Evergem, weten. “Ze waren gekwetst, maar niet in levensgevaar. Eén van de twee vrachtwagens was nog rijvaardig. De andere lieten we takelen.” Intussen is de rijbaan opnieuw vrij.