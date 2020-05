Twee natuurpareltjes in Boekhoute gevrijwaard: “Ecologische waarde erg groot” Joeri Seymortier

07 mei 2020

12u07 0 Assenede De gemeente Assenede geeft Natuurpunt 67.873 euro subsidie voor de aankoop van twee stukken natuurgebied in Boekhoute.

Het gaat om een perceel laaggelegen grasland langs de Kapelledijk en Kapellestraat, en om een stuk natuurgebied in de Kapellepolder. “Met de subsidie wil de gemeente beide stukjes uniek natuurgebied vrijwaren”, zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Recente studies wijzen uit dat de ecologische waarde erg groot is. Door de aankoop van het perceel in de Kapellepolder kan Natuurpunt de Kapellekreek opnieuw verbreden en natuurlijk inrichten. De waterloop die nu door de kreek loopt, kan op die manier omgeleid worden. Daardoor dient voor het onderhoud van het natuurgebied niet meer door de waardevolle rietkraag van de kreek gereden te worden.”