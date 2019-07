Twee gewonden bij frontale botsing in Knikkerstraat Sam Ooghe

02 juli 2019

16u26 1 Assenede Bij een verkeersongeval in de Knikkerstraat in Assenede zijn dinsdag twee personen gewond geraakt.

Het incident gebeurde iets na de middag, rond 13.15 uur. Om onduidelijke redenen kwam het tot een frontale botsing tussen twee voertuigen. Beide bestuurders raakten daarbij gewond. Een van hen werd afgevoerd naar het AZ Alma in Eeklo, de andere bestuurder kwam er met lichtere verwondingen van af. Het ongeval zorgde tijdelijk voor verkeershinder, aangezien er in de smalle Knikkerstraat geen doorgang meer mogelijk was.