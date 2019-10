Trager rijden in Poeldijkstraat: rijbaankussens remmen verkeer af Joeri Seymortier

30 oktober 2019

09u50 0 Assenede Verkeer in de Poeldijkstraat in Assenede moet trager rijden. Er werden nieuwe rijbaankussens aangelegd.

De mannen van de technische dienst van de gemeente Assenede hebben de rijbaankussens deze week gelegd. De straat moest afgesloten worden, dus hebben ze de klus in een halve dag geklaard. “De verkeerskussen moeten er voor zorgen dat het verkeer in de Poeldijkstraat wordt afgeremd”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Door het afsluiten van de Westkade in Sas van Gent krijgt de Poeldijkstraat heel wat extra verkeer te slikken. Ook laagvliegers zijn er een probleem. De nieuwe verkeerskussens moeten een antwoord bieden.”