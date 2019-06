Tot dinsdag feest in Bassevelde: dorpsreceptie, avondmarkt en koers Joeri Seymortier

09u42 0 Assenede De kermis van Bassevelde is feestelijk gestart, en zorgt nog tot dinsdag voor een pak festiviteiten in het dorp.

De junikermis in Bassevelde startte met een feest voor de familie Lannoo, uitbaters van de botsauto’s. Zij staan dit weekend voor de vijftigste keer op de kermis van Bassevelde, en werden daarvoor in de bloemetjes gezet. Op vrijdag staat een After Work op het programma en worden er ook heel wat kilometers afgelopen.

Zaterdag 22 juni biedt de feestcommissie alle inwoners van Bassevelde om 19 uur een gratis dorpsreceptie aan. Nadien is er een optreden van The Basefield Originals. “De vaste waarden volgen op zondag met de rommelmarkt en op maandag met de avondmarkt”, zegt schepen David Vercauteren. “Het hele weekend is er ook van alles te beleven in de tent en in de cafés op het dorp. We hebben de kermis sportief gestart, en eindigen ook sportief met de koers op dinsdag. Start om 16 uur.”

Het volledige programma op www.bassevelde.com.