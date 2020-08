Toch kermis in Oosteeklo: geen kermisactiviteiten, wel kermiskramen Joeri Seymortier

06 augustus 2020

14u19 2 Assenede De beslissing is gevallen: van vrijdag 14 augustus tot en met maandag 17 augustus is er kermis in Oosteeklo. Met kermiskramen, maar zonder kermisactiviteiten.

Het dorp Oosteeklo bij Assenede mag zich opmaken voor wat voorzichtig kermisplezier. Door de huidige coronamaatregelen werd beslist enkel kermisattracties toe te laten op het dorpsplein en in de Koning Albertstraat. Extra kermisactiviteiten komen er niet. “Het spreekt voor zich dat de nodige coronamaatregelen in acht genomen worden”, zegt schepen David Vercauteren (SamenPlus). “Zo heeft de kermis één vaste ingang en uitgang, wordt er voldoende signalisatie voorzien, en geldt er mondmaskerplicht voor zowel kermiskramers als bezoekers. Ook de anderhalve meter blijft heilig. We rekenen op het gezond verstand en de medewerking van iedereen. Op die manier kan Oosteeklo toch nog een beetje kermis vieren en zorgen we voor licht in donkere tijden. De gemeentelijke crisiscel volgt de situatie op de voet. Indien nodig kunnen extra maatregelen opgelegd worden, of in het slechtste geval kan de kermis afgelast worden.”

De kermis opent op vrijdag 14 augustus om 17 uur. Op zaterdag en zondag opent de kermis telkens vanaf 15 uur, op maandag vanaf 17 uur. De Koning Albertstraat wordt verkeersvrij gemaakt tijdens de openingsuren van de kermis, vanaf het kruispunt met Oosteeklo-Dorp tot aan Koning Albertstraat 12.